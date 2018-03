Parte la campagna di raccolta fondi "Se mi parli vivo"

Al via la campagna di raccolta fondi "Se mi parli vivo" promossa dall'Associazione culturale ellenofona Jalò Tu Vua in partenariato con GAL Area Grecanica e il Comune di Bova, per la salvaguardia e la promozione del greco di Calabria, lingua madre della filoxenìa. La campagna di raccolta fondi "Se mi parli vivo" è costituita da due progetti, strettamente interconnessi: _"Adotta il Greko", che consiste nell'istituzione di tre laboratori linguistici permanenti e gratuiti di greko nei comuni di Bova, Condofuri e Reggio Calabria, e include delle lezioni via Skype per i grekofili italiani e internazionali che vogliono imparare questa lingua da lontano.

L'obiettivo è instillare nuovamente in bambini, giovani e adulti, l'amore per la propria lingua e per le proprie radici, e permettere, grazie al crowdfunding, ai giovani parlanti greko di rimanere a vivere in Calabria per essere in prima persona artefici di questo innovativo processo linguisticoculturale. I laboratori avranno una durata di 10 mesi, da settembre 2018 a luglio 2019, per un totale di 1000 ore. Promotori del progetto e docenti di lingua saranno Eleonora Petrulli, P.Danilo Brancati, Freedom Pentimalli e Maria Olimpia Squillaci. _"Casa della Filoxenìa": in un palazzo nobiliare dello splendido Borgo di Bova (RC), capitale della cultura greka, verrà creato uno spazio di documentazione e un percorso esperienziale sulle migrazioni del popolo calabrese e non, e sul concetto di filoxenìa: l'amore per il forestiero, sentimento sul quale si fonda l'ospitalità propria delle popolazioni greche. Uno spazio in cui raccogliere storie di viaggi e di permanenze, in cui mappare le lingue della Calabria, e in cui ragionare e dialogare sul concetto un concetto ancestrale di ospitalità, tematica oggi più che mai attuale. Il centro di documentazione verrà allestito e curato da Francesca Mancuso, Francesco Ventura e Francesca Caruso. Si può contribuire alla raccolta fondi AN ME PLATEZZISE, ZIO - SE MI PARLI, VIVO visitando la piattaforma di crowdfunding https://buonacausa.org/cause/se-mi-parli-vivo Per maggiori informazioni, digita www.semiparlivivo.wordpress.com