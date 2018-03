Bagnara Calabra: rinviata al 29 marzo la Via Crucis vivente

Rinviata a giovedì 29 marzo 2018, alle ore 21.30, la Via Crucis Vivente, a causa delle negative previsioni meteo. Il maltempo di questi giorni, e quello previsto per la giornata di domani, fa slittare di qualche giorno la sacra rappresentazione. La comunità porellese, a questo punto, presenterà giovedì prossimo all'intera cittadinanza, e a coloro che giungeranno dai paesi vicini, la "Via Crucis Vivente". Mistero, dolore, senso del sacro, religiosità popolare, e fede, faranno da corollario a un evento che coinvolgerà fin nell'intimo attori, comparse, organizzatori, pubblico e gente comune. Una centinaio i figuranti impegnati. In una delle vie del caratteristico Borgo (Via IV Novembre - Zona Cappuccini) sarà allestito un palco, sul quale si alterneranno i protagonisti che daranno vita alla Passione di Gesù: il tradimento di Pietro, il giudizio del Sinedrio, la vana difesa di Giuseppe, il processo di Pilato che se ne lava le mani.

Successivamente il corteo composto da soldati, popolani, pie donne, giudici del Sinedrio, Maria, Veronica, e Giovanni si sposterà, attraverso la Via XXIV Maggio verso la piazza antistante la Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Lungo il percorso saranno rappresentate le fasi più significative e dolorose della Passione di Cristo: le cadute di Cristo sotto il peso della Croce, l'incontro con il Cireneo, con la Veronica e le Pie Donne. Tutto culminerà con la commovente scena della Crocifissione. Infine, il momento più importante: la morte di Gesù con l'esalazione dell'ultimo respiro. A seguire la deposizione, e il dolore di Maria che accoglie il Figlio morto tra le sue braccia. Organizzatori e promotori di questa iniziativa sono, la Parrocchia di Santa Maria degli Angeli, la Congrega dell'Immacolata. Le Associazioni Caravilla, Argos, Artenota, e l'Orchestra di Fiati Città di Bagnara. New Media. L'appuntamento è dunque per giovedì 29 marzo 2018 alle ore 21.30.