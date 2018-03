Giovane trovato in possesso di 40kg di sigarette di contrabbando agli imbarcaderi di Villa San Giovanni

I militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Reggio Calabria, hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne di Palermo, agli imbarchi dei traghetti a Villa San Giovanni su un bus diretto nel capoluogo siciliano. Durante un controllo un cane pastore tedesco, "Kimba", del gruppo di Reggio Calabria ha segnalato qualcosa e nei bagagli dell'uomo sono state scoperte oltre 171 stecche di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, pari a circa 40 kg di sigarette. Al termine dei controlli il 24enne siciliano e' stato arrestato in attesa del giudizio per direttissima. Successivamente il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto, nei confronti dell'arrestato, la misura cautelare dell'obbligo di firma.

