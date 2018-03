Il Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari esprime la sua solidarietà all'Associazione Italiana Persone Down e condanna il vile gesto vandalico che ha distrutto la sede che era stata loro assegnata e dove venivano svolte le attività associative. In una città come la nostra, dove le famiglie lottano ogni giorno per vedere riconosciuti i diritti primari, le associazioni di volontariato come l'AIPD svolgono un compito molto importante, di sostegno concreto a quelli che sono i bisogni di chi si trova a vivere situazioni di disagio a volte anche grave. Quello compiuto nei confronti dell'AIPD è un gesto che va condannato da tutto il mondo del Volontariato che quotidianamente si mette a servizio delle persone più deboli. Per questo, come Centro Servizi chiediamo a tutta la cittadinanza di partecipare sabato 24 marzo alle 10:00 ai lavori di ripristino e di pulizia dell'ex emeroteca di via Palmi.

Dettagli Creato Venerdì, 23 Marzo 2018 18:31