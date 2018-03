Per la tua formazione scegli Unicusano – Centro Studi Carbone

L'Unicusano conferma il suo trend in continua crescita grazie alla sempre più completa offerta formativa rappresentata dalle 6 facoltà: Giurisprudenza, Economia, Ingegneria, Psicologia, Scienze Politiche e Scienze della Formazione.

Com'è noto, i vantaggi per chi frequenta l'UNICUSANO sono molteplici: iscrizione aperte tutto l'anno, titoli equipollenti, retta annuale dilazionabile e detraibile dalle tasse.

Non sono previste ulteriori spese per attività didattiche, di segreteria e di esame. L'assistenza didattica è duplice, sono previsti dei tutorsia presso le sedi esterne (Palmi, Reggio C., Vibo V. e Messina) sia presso la sede centrale (Roma). Gli esami possono essere sostenuti scegliendo due differenti modalità: per iscritto (presso la sede locale) e oralmente (presso la sede centrale di Roma).

Infine, il riconoscimento dei cfu(crediti formativi universitari), ha luogo sia per gli esami universitari eventualmente già sostenuti dallo studente, anche se rinunciatario o decaduto, che per l'esperienza professionale maturata. I tutor effettuano anche un completo servizio per l'orientamento degli studenti delle classi quinte recandosi direttamente presso gli Istituti superiori del territorio.

Dal 2015 i Poli didattici locali dell'Unicusano si avvalgono del marchio Centro Studi Carbone, operando anche nell'ambito delle Certificazioni Informatiche (Eipass) e Linguistiche. Tra le certificazioni erogate: Eipass 7 moduli; Eipass personale ATA; Eipass Pubblica Amministrazione; Eipass Sanità Digitale; Eipass Teacher; Eipass Lim.

Acquisendo uno o più titoli, certificando le proprie competenze informatiche, si ha la possibilità di qualificare e aggiungere valore al proprio CV, facilitando così l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il Centro Studi Carbone promuove, al contempo, la certificazione delle competenze in Lingua Inglese a tutti i livelli e per tutte le età.

Le Certificazioni della lingua inglese di livello B1 e B2, C1 e C2 sono ritenute requisito essenziale per i docenti della scuola primaria; per i docenti CLIL; per gli aspiranti docenti della scuola di ogni ordine e grado; e nelle disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II e III fascia delle graduatorie di Istituto. Sia la certificazione Eipass che di Lingua Inglese sono condizioni indispensabili per qualsiasi concorso nella pubblica amministrazione (vedi Inps, Agenzia delle Entrate, Forze Armate, ecc.).

