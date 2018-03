Reggio, il 24 marzo la celebrazione dell’amicizia Rhegium–Hispania

L'Archivio Generale della Corona di Aragona è uno degli archivi centrali dello stato spagnolo ed è deputato alla conservazione dei documenti della Corona di Aragona, che, come si sa comprendeva anche la Sardegna e la Sicilia;l'Archivio ha sede a Barcellona e nel Nel 2007 è stato dichiarato Patrimonio europeo.Dal 1318 al 1993 l'Archivio è stato ospitato nel Palazzo del Luogotenente, che è un'ala del Palazzo Reale di Barcellona.Per l'importanza che questa struttura riveste in Europa, in occasione del suo VII centenario, la Associazione CALABRIA-SPAGNA ha voluto festeggiare il proprio giorno annuale dell'amicizia con una riflessione su di esso, invitando a Reggio Calabria, il suo direttore generale professor Carlos Lopez.

Pertanto,sabato 24 marzo alle ore 9,30 presso l'hotel Excelsior la Associazione CALABRIA–SPAGNA, in partenariato con l'Istituto CERVANTES di Napoli, celebrerà per il 2° anno consecutivo Il grande giorno dell'amicizia RHEGIUM–HISPANIA con una riflessione su questa importante struttura.

Aprirà la giornata il benvenuto della moderatrice dottoressa Rosa Fontana, presidente dell'Associazione Calabria-Spagna. di poii saluti sindaco metropolitano Giuseppe Falcomata', della direttrice dell'Istituto Cervantes Clara Isabel Lorda Vidal, del rettore dell'Università per Stranieri Salvatore Berlingò.

Dopo i saluti avranno luogo le prolusioni del professor Giuseppe Caridi, ordinario di storia moderna presso l'Università di Messina il quale relazionerà su " Aragona e Mezzogiorno d'Italia tra medioevo ed età moderna" e del dottor Carlos LòpezRodrìguez direttore dell'Archivo della Corona de Aragòn il quale relazionerà su " Calabria en elArchivo de La Corona de Aragòn en el VII centenario de su fundaciòn (1318-2018)."

La giornata si concluderà con un Lunch di lavoro sul terrazzo dell'Hotel Excelsior.