Si svolgerà lunedì 26 marzo 2018, alle ore 12, presso la saletta del "Dopolavoro ferroviario" di Reggio Calabria (piazza Garibaldi) la conferenza stampa di presentazione del protocollo integrativo all'accordo territoriale relativo ai contratti concordati di locazione ai sensi della legge n. 431/98 e del D.M. 16 gennaio 2017".

All'incontro, promosso dalle organizzazioni territoriali della proprietà edilizia, Confedilizia Reggio Calabria, e dei conduttori, SUNIA, interverranno Aldo Rossi, segretario Sunia nazionale, Sandro Scoppa, presidente Confedilizia Calabria, Carmen Russo Calveri, presidente Confedilizia Reggio Calabria, Antonio Spataro, Segretario Generale Sunia Calabria, Gregorio Pititto, Segretario Generale Cgil Reggio Calabria – Locri e Irene Calabrò, assessore Comune Reggio Calabria.

In tale occasione sarà illustrato alla stampa e ai partecipanti il contenuto del protocollo integrativo prima richiamato, il quale anticipa il nuovo accordo territoriale per la Città di Reggio Calabria, che sarà perfezionato ai sensi dell'art. 2, c. 3, della l.n. 431/1998 e del D.M. 30 dicembre 2002.

A esso devono uniformarsi i contratti di locazione per uso abitativo agevolati, i contratti di locazione transitori e quelli per studenti universitari.

Ai fini fiscali, continuano a trovare applicazione l'opzione della cedolare secca del 10%, nonché la riduzione IMU e TASI deliberata dal Comune di Reggio Calabria.