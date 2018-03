“Union”, domani a Reggio il terzo appuntamento di Fierce Woman

"Union": è questo il tema del terzo appuntamento di Fierce Woman, il format dove la donna è al centro con la propria professionalità e con il proprio cuore. Per il terzo appuntamento ci saranno cinque ospiti; si tratta della commercialista Daniela Naccarato, della giornalista professionista Angela Panzera, della fashion designer Enrica Benedetta Vadalà, dell'orafa Ida Caterini e dell'imprenditrice Debora Squillace. L'evento, che si svolgerà giovedì 22 marzo, a partire dalle ore 20.30, presso il "Piky, bar con cucina" in via Zecca n°15 a Reggio Calabria, si inserisce nel più ampio progetto nato e costruito da ElleP event &wedding. Fierce coinvolgerà 31 donne reggine che grazie al loro impegno e alla loro professionalità portano in alto il nome della nostra città. Professioniste devote alla loro passione, al loro obiettivo e ai loro sogni. Il tema di questo terzo appuntamento è "Union". «L'Unione fa la forza- afferma Laura Pizzimenti, ideatrice e curatrice del progetto Fierce Woman. Sentirsi unite in un cammino, in un percorso, verso un obiettivo. Ecco perché ho chiamato Union quest'appuntamento. Non a caso anche il numero delle ospiti è in numero importanti. Ad ispirarmi è stata proprio una delle ospiti mentre raccontava del suo impegno nel lavoro ma, soprattutto nel curare il lavoro di gruppo del suo settore e della sua professione. Da piccola giocavo a pallavolo e questo sport mi ha formata e indirizzata all'idea del lavoro di squadra ma, anche alla consapevolezza che ci vuole sempre un leader che indichi la strada da seguire alla squadra. Ecco, io amo l'idea della squadra. E stavolta c'è un bel gruppo che cercherà di trasmettere l'amore è la passione che le motiva ogni giorno a lottare e portare a casa qualche vittoria».

Fierce Woman si sviluppa mediante due appuntamenti mensili, previsti di giovedì, e si svolgerà fino al 24 giugno. Tutti gli appuntamenti prevedono un intrattenimento musicale e performance acustiche. L' ospite verrà presentata al pubblico attraverso sfilate, allestimenti e reportage fotografici a cura del fotografo professionista Alfredo Muscatello. Le installazioni e gli allestimenti sono a cura dell'architetto Fabio Latella mentre la grafica e idee di Loredana Guinicelli. Tutto pronto quindi per "Fierce Woman-Union": dove ad essere unite questa volta sono cinque professioniste reggine ognuna di esse con la propria professionalità e la propria individualità.