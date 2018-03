“E.U.Re.Ca.”: compleanno e futuro. Il 22 marzo l’annuncio del nuovo Direttivo

Per festeggiare i suoi 12 anni di attività, l'Associazione Studentesca Culturale "E.U.Re.Ca." organizza un evento, programmato per Giovedì 22 Marzo (ore 22.30) presso il CoffingHouse (Caffetteria dei Dipartimenti di Ingegneria). Si tratterà di una serata all'insegna della musica e del ballo, con la quale l'Associazione intende celebrare l'importante traguardo raggiunto insieme a coloro i quali vorranno condividerlo.

Nella prima parte della serata, E.U.Re.Ca. svelerà i nomi degli studenti che comporranno il nuovo direttivo e che, quindi, costituiranno i pilastri su cui verrà costruito il futuro dell'Associazione. Si tratta di un momento di importanza fondamentale, con il quale si apre un nuovo ciclo: i nuovi protagonisti, che verranno presentati nella stessa serata del 22, avranno il compito di portare avanti quanto già realizzato dai membri del precedente direttivo, agendo sempre all'insegna dei valori e dei principi che E.U.Re.Ca. ha sempre promulgato. L'obiettivo per il nuovo biennio sarà, dunque, quello di creare continuità col passato, prestando, tuttavia, attenzione alle novità e ai cambiamenti che il futuro porterà con sé.

L'Associazione invita gli studenti dell'Università Mediterranea a partecipare all'evento, che costituirà per tutti un importante momento di unione e aggregazione.

