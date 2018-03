"Per le vittime innocenti della 'ndrangheta noi ci mettiamo la faccia". Singolare iniziativa del sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che in un video diffuso sui social, realizzato con gli assessori e i consiglieri della sua maggioranza, ha ricordato il lungo elenco dei nomi delle vittime della criminalità organizzata in Calabria. "Vogliamo ricordarli tutti - ha spiegato il sindaco - alla vigilia della giornata nazionale della memoria e dell'impegno per le vittime di mafia, da Reggio Calabria una testimonianza di memoria che racconta le storie di chi è stato colpito dalla 'ndrangheta. Tanta rabbia, ma anche speranza e volontà di riscatto per una terra che oggi ha deciso di voltare pagina".

