Reggio, al via incontri di educazione finanziaria organizzati da Banca Widiba

Prendono il via a Reggio Calabria gli incontri di educazione finanziaria organizzati da Banca Widiba nella regione e aperti a tutti i cittadini.

Il primo appuntamento "Arte e finanza" si terrà giovedì 22 marzo alle ore 19.00 presso gli uffici di via Tommaso Campanella 40, un viaggio attraverso l'unicità dell'arte e della consulenza finanziaria personale.

L'iniziativa intende rispondere concretamente alla Legge Salva-Risparmio e alla forte richiesta di informazione e orientamento dei cittadini in tema di tutela e pianificazione patrimoniale.

"In un mercato finanziario come quello di oggi di grande volatilità e instabilità il ruolo sociale del consulente diventa di fondamentale importanza - dichiara Fernando Valletta, Area Manager di Widiba -. Crediamo, infatti, che il suo apporto di educazione finanziaria sia fondamentale per far comprendere le dinamiche di un mercato complesso come quello finanziario e che sia alla base per poter rendere i risparmiatori consapevoli delle loro scelte di investimento e di come proteggersi da eventuali rischi".

Attraverso un simpatico connubio tra arte e consulenza personale, unica per ogni famiglia, verrà illustrata l'importanza della pianificazione patrimoniale per il raggiungimento dei propri obiettivi di vita.

Seguirà la mostra dell'artista Antonella Nicolò.

L'incontro è gratuito previa prenotazione al numero di telefono 0965 324148.