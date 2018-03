Reggio, Quartuccio: "Scommessa raccolta differenziata vinta, adesso serve ultimare opera e potenziare i controlli sul territorio"

Avere cura degli spazi comuni significa rispettare noi stessi e tutti coloro i quali vivono a Reggio. Questo è l'appello di Filippo Quartuccio, consigliere comunale e metropolitano di Reggio Calabria. Il popolo reggino- prosegue Quartuccio - è da sempre legato ai valori del rispetto del prossimo, della civiltà, dell'accoglienza e dell' educazione ed appunto per questo sono convinto che possa e debba essere insieme all'amministrazione comunale il protagonista di una nuova stagione del decoro urbano e del rispetto e della valorizzazione del nostro ambiente.

Fino a tre anni fa - puntualizza il consigliere comunale - alcune vie della nostra città erano invase da quintali di immondizia, che di fatto compromettevano la Bellezza e il decoro urbano della nostra città, e grazie all'azione della nostra amministrazione comunale oggi non è più così.

Da qui, infatti - afferma Quartuccio- la scommessa della raccolta differenziata porta a porta avviata inizialmente nelle periferie nord e sud della città è stata vinta in quanto ad oggi abbiamo la copertura del servizio al 50% e siamo in attesa di estenderlo a breve in tutta la città grazie alla sinergia con la Regione Calabria.

