Per celebrare il suo 50° anniversario, il Rhegium Julii prosegue le attività con numerose iniziative che interessano il campo della cultura e della creatività.

Il Circolo, grazie all'incoraggiamento delle Istituzioni e alla sinergia stabilita con l'Associazionismo locale, ha già realizzato numerosi incontri che hanno suscitato un notevole interesse ed hanno consentito di apprezzare il rinnovato spirito proposto dal nuovo Direttivo.

Numerose le iniziative in campo che il Presidente Pino Bova ha ritenuto di dover comunicare:

Giorno 22 marzo prossimo, Corrado Calabrò, reduce dagli incontri culturali di Cape Town (Sudafrica), dopo avere conseguito ben tre lauree Honoris causa (Odessa, timisoara e Mariupol) ed il Riconoscimento Damiao de Gois ricevuto a Lisbona, sarà l'ospite d'onore della Giornata Mondiale della Poesia indetta dall'Unesco. Il Poeta, infatti, rispondendo all'invito del Circolo Rhegium Juli, terrà una conversazione con gli studenti del Liceo Volta dal titolo: C'è ancora spazio per il poeta oggi, e una Lectio Magistralis sul tema: il poeta alla griglia, presso la Libreria Museo Culture alle ore 17.00.

Giorno 26 marzo, il Professor Giuseppe Caridi presenterà il suo nuovo libro: Reggio Calabria. Storia di una città sullo stretto (secoli XIV-XV) – editore Città del sole. L'incontro, si svolgerà nei locali della Biblioteca "Pietro De Nava", in via Demetrio Tripepi 9, alle ore 16.45. Relatore sarà lo storico Franco Arillotta.

Giorno 12 aprile, ospite del Circolo sarà lo scrittore Giorgio Montefoschi, autore del nuovo romanzo : Il corpo. La relazione sarà tenuta dalla Prof. Benedetta Borrata.

Infine a fine mese di aprile la Cattedra di Poesia che, dopo Yves Bonnefoy, Maria Luisa Spaziani, Mario Luzi, Piero Bigongiarie Corrado Calabrò, sarà tenuta dal noto poeta Dante Maffia.

È stato pubblicato, inoltre, il bando di partecipazione al Premio Inedito 2018 per la poesia inedita, la silloge ed il racconto, un concorso a premi riservato ad autori che abbiano compiuto la maggiore età.

Il Premio Inedito Rhegium Julii - edizione 2018 - torna con una Giuria rinnovata e prevede riconoscimenti in denaro da € 300 per il primo classificato ed altri riconoscimenti simbolici.

Tre le Sezioni annunciate.

Sezione A - Poesia Singola

I poeti partecipanti dovranno inviare in 5 copie anonime, max due liriche inedite, a tema libero e in lingua italiana. Una sola copia dovrà recare i dati anagrafici dell'autore.

Sezione B – Silloge Poetica Inedita

La sezione è riservata alla silloge poetica – max n. 20 liriche inedite, a tema libero e in lingua italiana

Sezione C – Racconto Inedito

La sezione è riservata al racconto inedito.

Sarà possibile inoltrare i propri lavori fino a sabato 30 Giugno 2018.

Per maggiori informazioni e per inoltrare la propria candidatura è possibile consultare il bando pubblicato al seguente: www.rhegiumjulii.it/premi/premio-inedito.html, oppure scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .