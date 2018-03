Villa San Giovanni, Francesca Loria (FI) saluta l'Amministrazione comunale: “Grazie per la fiducia e per il lavoro svolto”

"Ringrazio il vicesindaco Maria Grazia Richichi per avermi confermato la fiducia già espressa il 27 giugno scorso, ma un motivo molto lieto mi terrà lontana per qualche mese ancora dall'attività politica. Interpreto il ruolo amministrativo, al pari di quello istituzionale che ricopre un assessore comunale, una grande responsabilità, motivo per cui, non potendo garantire il mio impegno h24, ho dovuto declinare l'invito di far parte della squadra di governo targata Siclari. Compagni di viaggio con cui ho condiviso l'avvio della consiliatura villese a cui va il mio ringraziamento per il lavoro svolto in quei mesi di intensa attività. La stessa che, sono certa, esprimeranno anche per il futuro, nell'interesse superiore della città e nella ricerca del bene comune. Posizione condivisa con Lorenzo Micari, dirigente provinciale di Forza Italia e da tutto il gruppo consiliare dal capo gruppo Giuseppe Sofi, ai consiglieri Sonia Labate e Liz Ciccarello a cui va il mio ringraziamento per il sostegno ricevuto durante i mesi di lavoro in giunta, certa che la nostra collaborazione sia solo l'inizio di un percorso comune che ci porterà a valorizzare il territorio, la storia e la vocazione di questa città come del resto la maggioranza ha sempre inteso fare fin qui nel lavoro amministrativo." La nota di Francesca Loria.

