Sabato 17 marzo si svolgeranno in Calabria le elezioni per la prima individuazione dei Comuni costituenti l'assemblea dell'Autorita' idrica della Calabria n(Aic). Con la Legge regionale (n. 18 del 18.5.2017, recante Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato) e' stata disciplinata l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, da parte dei soggetti competenti, nonche' istituita l'Aic, ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. Organi dell'Aic sono: l'assemblea, il direttore generale, il revisore unico dei conti. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo dell'Autorita' idrica della Calabria, in coerenza con quanto previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria e dalle determinazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas naturale e il sistema idrico (Aeegesi). L'assemblea dell'Aic e' costituita dai 40 comuni. Nella giornata di sabato 17 marzo, i sindaci della Calabria dovranno eleggere i 35 Comuni costituenti l'assemblea dell'Aic.

I comuni capoluogo delle quattro province calabresi e il Comune di Reggio Calabria fanno, infatti, parte di diritto dei quaranta comuni che costituiscono l'assemblea dell'Aic. Le operazioni di individuazione dei Comuni che costituiscono l'assemblea sono effettuate nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali. Per questo presso la sede di ciascuno dei cinque comuni capoluogo delle cinque province calabresi, e' istituito un seggio: - Comune di Catanzaro, Sala Commissioni, Palazzo dei Nobili, Via Iannoni, 68, 88100 - Catanzaro; - Comune di Cosenza, piazza dei Bruzi, Salone di rappresentanza, I° Piano, 87100 - Cosenza; - Comune di Reggio Calabria, Centro Direzionale - Sala Versace, Via S. Anna, II° Tronco, piano terra fronte Piazzale alberato lato Ovest, 89128 - Reggio Calabria; - Comune di Vibo Valentia, Palazzo Municipale, Piazza Martiri d'Ungheria, 89900 - Vibo Valentia; - Comune di Crotone: Sala Giunta Comunale, Piazza della Resistenza, 88900 - Crotone.