Scompare Mommo Tripodi, il cordoglio di Cgil Piana di Gioia Tauro e Cgil Calabria

La Cgil della Piana di Gioia Tauro unitamente alla Cgil Calabria in una nota congiunta "esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Tripodi per la perdita del compagno Mommo.

Compagno, politico e uomo di grandi principi e valori, ha combattuto le ingiustizie sociali in prima linea, nelle lotte e nelle battaglie politiche a difesa dei più deboli, a tutela dei diritti dei lavoratori e per il lavoro, ricoprendo successivamente il ruolo di sindacalista della CGIL della Piana di Gioia Tauro nel settore agricolo".

"Importanti - si legge - le sue battaglie contro la mafia e la 'ndrangheta, dimostrando senso del dovere e immenso attaccamento alla nostra terra.

Oggi la Calabria e la Provincia di Reggio Calabria lo ricordano con grande ammirazione e stima come padre premuroso, amico sempre disponibile, compagno e soprattutto come uomo delle Istituzioni".