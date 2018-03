Reggio, domani presentazione progetto per realizzazione app visita virtuale al Castello Aragonese

Domani alle 10.30 presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria si terrà la presentazione del progetto volto alla realizzazione di una fruibile e accessibile applicazione informatica che consentirà ai visitatori di poter effettuare una visita virtuale del Castello Aragonese di Reggio Calabria.

L'iniziativa maturata nell' ottica della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Comune di Reggio Calabria, vede protagonisti i ragazzi del Liceo Scientifico " L. da Vinci" di Reggio Calabria, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria,la società SMARTS Srl (Spin Off dell'Università Mediterranea, Facoltà di Ingegneria), e il Rotary Sud "Parallelo 38".

Per il Comune di Reggio Calabria saranno presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà con l'assessore alla Valorizzazione Irene Calabrò.