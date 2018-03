Il cordoglio del presidente Irto per la scomparsa del senatore Tripodi

"Esprimo il mio cordoglio personale e quello dell'intero Consiglio regionale per la scomparsa del senatore Girolamo Tripodi, personalità politica protagonista di stagioni di grandi battaglie per la Calabria e, soprattutto, per la Piana di Gioia Tauro". È quanto afferma il presidente dell'Assemblea di palazzo Campanella, Nicola Irto, che prosegue: "Quello di Mommo Tripodi è un lascito di alti ideali e di coerenza politica. Le lotte per il mondo contadino e operaio calabrese hanno rappresentato il fronte principale dell'impegno di Tripodi, nelle sedi di partito, nelle piazze e nelle aule parlamentari. Il Senatore ha contribuito a scrivere pagine importanti della vita civile, sociale e politica della Piana, mantenendo sempre al centro della sua azione il principio di legalità, la tutela dei diritti dei più deboli e il tentativo di costruire una società più giusta, capace di dare opportunità a tutti i cittadini. Ai familiari di Mommo Tripodi - conclude Irto - rivolgo un pensiero di vicinanza e affetto".

