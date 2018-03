Reggio, rinviato a giudizio per diffamazione a mezzo stampa l'ex parlamentare forzista Giancarlo Pittelli

E' stato rinviato a giudizio, con l'accusa di diffamazione a mezzo stampa, l'ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, avvocato penalista ed ex coordinatore di FI in Calabria. Lo hanno stabilito i giudici del tribunale di Reggio Calabria. Pittelli, in un articolo apparso il 5 novembre del 2015 sulla testata web Il Dispaccio, aveva definito il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, un "farabutto".

Nell'articolo l'avvocato sosteneva che, da Pm, l'attuale primo cittadino di Napoli, lo avrebbe coinvolto nell'inchiesta Why Not "per evidenti ed accertati scopi di vendetta". Per il Pubblico ministero di Reggio Calabria, Angelo Gagliotti, queste sono offese "alla reputazione, l'onore e il decoro" di Luigi de Magistris. L'udienza preliminare, fa sapere alla Dire Elena Lepre, difensore di de Magistris, sara' celebrata il prossimo 29 maggio al tribunale di Reggio Calabria. L'avvocato Pittelli era stato coinvolto nelle inchieste Why Not e Poseidone, entrambe portate avanti da de Magistris, all'epoca sostituto procuratore di Catanzaro. Pittelli e' stato assoluto dall'accusa di corruzione nell'ambito di un processo partito dopo che le due inchieste furono sottratte all'ex Pm. (Nac/Dire) 2