Paris: “Hitachi Reggio si conferma eccellenza, orgogliosi di aver difeso lo stabilimento”

«Le maestranze di Torre Lupo continuano a confermarsi eccellenza nella produzione di vetture per il trasporto su rotaia, rendendo orgogliosa l'intera cittadinanza reggina». Lo afferma, in una nota stampa, il consigliere comunale di "Democratici per Reggio Metropolitana", Nicola Paris. «La commessa da 50 milioni di euro per la produzione di otto treni driveless, da destinare alla metropolitana di Copenaghen, non può che inorgoglire chi si è sempre battuto a difesa delle maestranze ex Omeca, divenute oggi eccellenza della "grande famiglia" Hitachi».

Dettagli Creato Martedì, 13 Marzo 2018 19:43