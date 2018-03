Festival Internazionale di Teatro di Strada Calabria Buskers – V edizione 17 al 18 marzo Laboratorio di Trampoli condotto da Ciccio Panza

Nei giorni 17 - 18 marzo 2018 si svolgerà, presso il Teatro della Girandola sito in via D. Muratori 2/C Reggio Calabria, il Laboratorio di "Trampoli" condotto da Ciccio Panza. Il workshop aperto a massimo 15 partecipanti rientra all'interno della prime azioni inserite nel programma della V edizione del Calabria Buskers 2018 – Festival Internazionale di Teatro di Strada, ideato e organizzato dai Pagliacci Clandestini.

La formazione rispetterà i seguenti orari:

Sabato 17 marzo ore 10:00/13:00 e 15:00/18:00

Domenica 18 marzo ore 10:00/13:00 e 15:00/18:00

Per info, richiesta modulo e iscrizioni:

392 74 96 676

WORKSHOP TRAMPOLI (LIVELLO BASE)

Il workshop è rivolto a chiunque voglia acquisire i fondamenti di uno dei più antichi e versatili strumenti dell'arte performativa: i trampoli. Il corso è dedicato si avvicina a quest'arte per la prima volta, ma anche a chi vuole perfezionarne la tecnica e il suo uso teatrale. Il workshop ha la durata di 12 ore, e si svilupperà in due giornate consecutive. Il programma comprenderà: esercizi di riscaldamento e potenziamento, studio delle varie andature, giri e cambi di direzione, tecniche di cadute e risalite, realizzazioni di brevi sequenze di movimenti. Inoltre sarà prevista una piccola parte teorica. Una performance finale. I partecipanti dovranno essere muniti di polsiere e ginocchiere. Il costo per ogni partecipante è di 65 euro.