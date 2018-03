Reggio, alla Camera di Commercio il seminario “Agevolazioni per le imprese: patent box, credito di imposta, voucher digitali”

Durante l'incontro, verranno approfondite una serie di misure e agevolazioni per finanziare le attività di innovazione e di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 per le imprese.

Dopo i saluti introduttivi di Antonino Tramontana - Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria, Aldo Perrotta - Consulente in Proprietà intellettuale e Cinzia Carneri dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Controllo della Direzione Regionale della Calabria, illustreranno il quadro normativo, i vantaggi della tutela brevettuale e le procedure operative per accedere alle agevolazioni fiscali per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, beni strumentali e beni immateriali.

A seguire, Giulia Megna della Camera di commercio di Reggio Calabria spiegherà il "Bando Voucher digitali I4.0": si tratta di € 168.000,00 di risorse economiche sotto forma di voucher che la Camera mette a disposizione delle imprese della Città Metropolitana di Reggio Calabria per favorire l'utilizzo di servizi relativamente agli ambiti del piano Impresa 4.0.

A conclusione dell'incontro Corrado Trombetta dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria parlerà di applicazioni pratiche e casi di successo nel territorio reggino.

Il seminario rientra nelle attività del Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di commercio di Reggio Calabria, nodo della rete nazionale delle strutture di servizio dedicate alla diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici.

È stato riconosciuto l'accreditamento presso il Consiglio degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria, Locri e Palmi ai fini del rilascio dei crediti formativi.

Per informazioni:

Azienda Speciale INFORMA, Angelica Pirrello

tel. 0965 384218

email