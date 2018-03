Reggio, svolto congresso UIL PA Polizia Penitenziaria: Tardio nuovo Segretario Generale

Presso la sede Territoriale UIL PA della città Metropolitana di Reggio Calabria si è svolto stamattina il V° Congresso Territoriale della UIL PA Polizia Penitenziaria.

L'assise congressuale è stata affidata alla Dr.ssa Patrizia Foti - Segretaria Generale UIL PA di Reggio Calabria.

Maurizio Tardio 47 anni è il nuovo Segretario Generale UIL PA Polizia Penitenziaria Ispettore della Polizia Penitenziaria in servizio nel Penitenziario di Palmi eletto all'unanimità dall'assemblea,

Sono stati altresì eletti all'unanimità i Segretari Responsabili GAU dei Penitenziari della Provincia: – l'Ispettore Rocchio Gianfranco per Reggio Calabria "Plesso San Pietro", l'Assistente Longo Angelo "Plesso Arghillà" l'Ispettore Patamia Giancarlo della Circondariale di Palmi e l'Assistente Capo Coordinatore Bellone Francesco del Penitenziario di Locri.

L'assise si conclusa con l'elezione dell'Assistente Capo Coordinatore Bruno Fortugno a Presidente Territoriale UIL PA Polizia Penitenziaria avvenuta per acclamazione.