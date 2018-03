Reggio, l’Anpi: “A breve scadenza delle domande di partecipazione al concorso nazionale 1 Gennaio 1948, da sudditi a cittadini”

L'ANPI di Reggio Calabria "ricorda a tutti gli alunni ed ai loro genitori che mancano pochi giorni per la scadenza delle domande di partecipazione al concorso nazionale indetto dall'ANPI in sinergia con il MIUR; infatti il 20 marzo 2018 è l'ultimo giorno utile per poter presentare la domanda di partecipazione ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Il concorso, il cui tema, correlato al 70° Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, è"1° Gennaio 1948, da sudditi a cittadini: sovranità popolare, partecipazione, solidarietà", è stato bandito il 9 gennaio 2018 nell'ambito del protocollo d'intesa ANPI-MIUR, firmato per la prima volta nel luglio del 2014 e recentemente rinnovato per ulteriori tre anni nel mese di luglio del 2017 (con validità fino all'anno scolastico 2019/20).

L'ANPI di Reggio Calabria fa appello a tutto il personale della scuola (dirigenti e docenti) affinché il bando di concorso sia portato a conoscenza di tutti gli alunni delle scuole della Città Metropolitana.

All'ANPI di Reggio Calabria potranno rivolgersi, per informazioni ed assistenza, tutti gli alunni che avranno deciso di partecipare ad un concorso che avrà grande rilievo nazionale".