Gioia Tauro (RC), arrestato 44enne per tentata estorsione

Nella giornata odierna, a Gioia Tauro (RC),i Carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Antonio Giovinazzo, di anni 44,commerciante gioiese, in quanto resosi responsabile del reato di tentata estorsione ai danni di un imprenditore della Piana.

Nella prima mattinata, i Carabinieri di Gioia Tauro sono intervenuti lungo la Strada Provinciale 1, a poche centinaia di metri dalla sede del Comando dell'Arma, a seguito di una richiesta telefonica di soccorso. In particolare l'interlocutore ha riferito di essere stato avvicinato da Giovinazzo mentre, assieme ad altri operai, stava effettuando dei lavori di ripristino di alcuni cartelloni pubblicitari.

In sostanza, Giovinazzo lo aveva aggredito fisicamente e, minacciando di sottrarre l'autogru con cui stava operando, aveva preteso la corresponsione di una somma di denaro.

Immediatamente giunti sul posto, i militari sono riusciti a bloccare il Giovinazzo mentre tentava di allontanarsi a bordo della sua autovettura ed a condurlo presso gli uffici dell'Arma ove, ricostruita la dinamica dei fatti ed escusse le parti offese e testimoni, lo hanno dichiarato in stato di arresto.

Giovinazzo, al completamento degli accertamenti di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Palmi, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Reggio Calabria "Arghillà" ove rimarrà in attesa della celebrazione dell'udienza convalida.