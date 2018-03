Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà è stato designato in rappresentanza dell'Anci a far parte della Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di sistema portuale. Lo ha reso noto il presidente del Consiglio nazionale Anci e sindaco di Catania Enzo Bianco, al termine della Conferenza Unificata. Alla Conferenza sono demandate le scelte strategiche di indirizzo per la portualità italiana in tema di infrastrutture, programmazione, promozione internazionale e innovazione tecnologica.

Il sindaco di Reggio Calabria ha ringraziato i vertici Associazione Nazionale Comuni Italiani per l'importante incarico conferitogli.

Nei giorni scorsi Falcomatà era intervenuto in merito al decreto istitutivo delle Zes ed in particolare al caso della Calabria, chiedendo una maggiore centralità della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed un maggiore coinvolgimento delle realtà territoriali, rappresentative delle forze sociali, nella redazione del piano strategico per la Zona Economica Speciale.

«Il tema della portualità è certamente uno dei settori trainanti dell'economia italiana, ancor di più nelle regioni del Meridione - ha commentato il Sindaco - la particolare conformazione geografica che caratterizza il nostro territorio ci consegna il ruolo strategico di ponte tra l'Europa e il Mediterraneo. Dobbiamo essere in grado di valorizzare quest'opportunità, anche attraverso misure di vantaggio fiscale come la Zes, nel settore dei trasporti, del turismo, del commercio e delle esportazioni, e per il rilancio del comparto industriale, aggiornando il nostro sistema produttivo e sincronizzandolo alle aspettative dei mercati».