Reggio, accordo Consiglio Ordine degli avvocati-Mediterranea su pratica forense per studenti ultimo anno di Giurisprudenza

Ieri nella Saletta Formazione Avv della Corte di Appello di Reggio Calabria , Il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell'Università Mediterranea , nella persona del Suo Direttore , Prof. Francesco Manganaro ed il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, nella persona del Suo Presidente , Prof. Avv. Alberto Panuccio , hanno firmato la convenzione che consentirà agli Studenti dell'ultimo anno del Dipartimento Giurisprudenza ed Economia, di effettuare un semestre di pratica forense , ancor prima del conseguimento della laurea, quale tirocinio necessario per accedere all'esame di Avvocato.

Entrambi i firmatari , nelle loro rispettive qualità e ruoli professionali , hanno messo in evidenza sia l'importanza della convenzione che ha dato attuazione alla riforma normativa degli ordinamenti professionali , sia la sinergia che intercorre tra l'Università degli Studi Mediterranea ed il Consiglio dell'Ordine degli Avv. di Reggio Calabria che ha permesso , ancora una volta, di ampliare l'offerta formativa indispensabile per la crescita culturale e professionale dei giovani –futuri Avvocati.

A seguire il Prof. Giovanni D'Amico –Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università Mediterranea , ha posto l'attenzione sull'importanza di un percorso universitario virtuoso , sottolineando che , se da un lato la riforma normativa consente , ai giovani, di accedere più velocemente nel mondo del lavoro , dall'altro richiede loro un maggiore impegno , atteso che, affinchè si possa anticipare il tirocinio forense, è necessario essere in regola con le materie dei primi quattro anni ed aver ottenuto crediti formativi in diversi settori scientifico-disciplinari.

Il Presidente della Corte di Appello- Luciano Gerardis ha evidenziato che il diritto è una scienza viva , in continua evoluzione che muta con il mutare della società , ed ha specificato che il diritto è scienza diversa dalla filosofia e che , pertanto , non può prescindere dai risvolti pratici . Ha inoltre plaudito alla iniziativa , auspicando sempre maggiore collaborazione tra le varie istituzioni a vantaggio dei giovani .

L'Avv Saveria Cusumano , consigliere del COA di Reggio Calabria e delegata ai rapporti con le Università, si è detta onorata di aver partecipato fattivamente alla realizzazione della convenzione , sia per l'opportunità dei giovani –futuri colleghi di "anticipare" un semestre del tirocinio necessario per accedere all'esame per acquisire il titolo di Avv, sia per l'opportunità di comprendere , ancor prima della laurea, se il mestiere di Avv. si confà realmente alle loro aspirazioni.- e/o ambizioni.

Il Vice Presidente del COA Avv. Carlo Morace ,ha , infine,manifestato la propria soddisfazione per la convenzione stipulata con la Università Mediterranea, convenzione che arricchisce le offerte formative che il Consiglio dell'Ordine degli Avv di Reggio Calabria mette a disposizione dei giovani .

Una convenzione quella sottoscritta in data odierna , sottolinea il Vice Presidente Morace , che è uno strumento utile ed indispensabile per conseguire il bagaglio di conoscenze necessario per l'esercizio della professione di Avvocato.