Castorina (pd): “Entro l’estate programmati interventi sul decoro urbano in tutta la zona nord di Reggio Calabria”

La firma da parte del Sindaco Falcomatà della delibera attuativa relativa al protocollo di intesa con la società Terna Spa porta in dote una serie di interventi tutti localizzati nell'area Nord di Reggio Calabria e necessari al ripristino del decoro e dell'arredo urbano di queste zone così Antonino Castorina Capogruppo del Pd al Comune di Reggio Calabria e Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio ed alle Politiche Comunitarie.

Il piano di intervento a cui ha lavorato anche il Vice Sindaco Riccardo Mauro prevende un investimento di 30 mila euro per la riqualificazione e l'arredo urbano nella frazione di Catona, 32 mila euro nella frazione di Gallico, 25 mila euro per la riqualificazione dell'arredo urbano nelle frazioni di Archi e Santa Caterina, 35 mila euro nella frazione di Rosalì, oltre ad un investimento da 18 mila euro per la riqualificazione viaria di Rosalì nella precisa volontà di realizzare il nostro intento di riportare le periferie al centro dichiara Castorina.

L'amministrazione comunale e Metropolitana conclude Antonino Castorina riparte dalle piccole cose, dal ripristino della normalità creando l'alleanza più importante che è quella con i cittadini rispetto alle cose da fare.

Dettagli Creato Venerdì, 09 Marzo 2018 20:17