"Nei giorni scorsi la Filt-CGIL di Reggio Calabria aveva apprezzato il lavoro svolto principalmente dalle Organizzazioni sindacali regionali in merito all'approvazione della ZES. La Filt-CGIL, però, aveva criticato sia il Sindaco di Reggio che la Giunta regionale per il mancato coinvolgimento della pur importante portualità della città di Reggio. Oggi, a conclusione della cabina di regia convocata dal Presidente della Giunta regionale, si è deciso di far rientrare anche il retro porto di Reggio all'interno delle aree ZES. Mentre per il porto di Villa San Giovanni ci sarebbero problemi che, a nostro avviso, si possono benissimo superare. È un fatto importante che noi sottolineiamo positivamente, frutto soprattutto delle proposte e delle critiche del sindacato. Gioia Tauro è ovviamente il motore principale della ZES. È anche per questo la Città Metropolitana può svolgere un ruolo importante per favorire lo sviluppo e l'occupazione". Lo scrive la segreteria Filt Cgil Reggio Calabria Locri.

Dettagli Creato Venerdì, 09 Marzo 2018 17:24