Bovalino (RC), l’11 marzo dialogo con Cavallaro

Dialogo con Mimmo Cavallaro sul suo percorso artistico ed in particolare sul nuovo lavoro Calanchi, una raccolta di 9 brani musicali inediti che ribadiscono il suo stile armonico costruito secondo un'intelligente commistione di strumenti tradizionali e sonorità contemporanee.

Cavallaro, oltre a scrivere ed interpretare sue canzoni, sempre nel solco della tradizione popolare, è anche ricercatore di quei brani che non hanno mai raggiunto un pentagramma o una ufficialità ma che vengono tramandate per via orale da generazione in generazione.

(Fonte: cmnews.it)

Dialoga con Mimmo Cavallaro la giornalista Maria Teresa D'Agostino l'11 marzo alle 21 e 30 al

Caffé Letterario Mario La Cava

Bovalino (RC).