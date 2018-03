"La Zes sia una opportunità per il territorio e per le imprese locali, nessuno pensi che solo nuovi e grandi insediamenti possano determinare l'attesa crescita economica.

Le imprese attendevano con particolare interesse il Decreto, pubblicato il 26 febbraio scorso, che ha fissato le modalità e i criteri per gli insediamenti delle aziende all'interno dell'area Zes.

Con il provvedimento del Governo, infatti, entra in vigore il regolamento per l'attivazione della Zese segna un passo decisivo per il concreto avvio della zona economica speciale di Gioia Tauro.

Incomincia a prendere corpo una grande opportunità di sviluppo, per la città metropolitana di Reggio Calabria e per l'intera regione.

Il Decreto, al fine di rendere concrete e convenientile condizioni per le imprese, prevede che le proposte di istituzione della Zes devono essere corredate dal Piano di Sviluppo Strategico che deve contenere: una approfondita analisi dell'impatto sociale ed economico che l'istituzione della Zes produrrà sul territorio; le semplificazioni amministrative che devono interessare le imprese insediate o che si insediano all'interno della Zes;

le tipologie delle attività che si intendono promuovere all'interno dell'area. Ed è proprio su questo aspetto che non bisogna commettere errori, salvaguardando le ragioni e le richieste di sviluppo delle imprese che già operano nel territorio e che nella stragrande maggioranza sono aziende di piccole dimensioni. Si tratta di molte imprese artigiane e PMI relativamente strutturate, che già oggi hanno buoni livelli occupazionali e una buona competitività sui mercati, che con i benefici della Zes potrebbero compiere un grande salto nella produzione di beni e servizi. La CNA ritiene che la consultazione dei soggetti privati, prevista dal Decreto dello scorso febbraio, sia indispensabile affinché non si ripetano gli errori del passato di attrarre investimenti che durano il tempo delle agevolazioni e dei vantaggi previsti". Lo scrive in una nota la Cna di Reggio Calabria.