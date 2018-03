Siclari (Fi) neo senatore: “Reggio Calabria unico collegio riuscito a resistere a vittoria del M5S”

"Ringrazio i cittadini reggini che hanno permesso al centrodestra questa vittoria. Un voto che segna la volontà della politica di rinnovarsi e che non è fatto di protesta, ma che viene da una grande attenzione verso i candidati e verso i programmi. Un risultato unico, per l'unico collegio riuscito a resistere alla vittoria del Movimento 5 Stelle. Ho già sentitoil presidente Antonio Tajani. Credo di incontrare il Presidente Berlusconi in settimana". Nessuna idea sul possibile accordo di governo. "E' chiaro - dice Siclari - che noi rimarremo fedeli al nostro progetto di centrodestra e, soprattutto, al nostro programma elettorale, che è stato quello voluto e sostenuto dagli elettori. Vittoria personale? Così sembra ma la devo a tutti gli amici, professionisti, cittadini onesti di questa provincia che ho avuto l'onore di conoscere nel corso di questa campagna elettorale". Sono le parole di Marco Siclari, del centrodestra, eletto al Senato nel collegio di Reggio Calabria che ha poi rivolto gli auguri a Francesco Cannizzaro per la sua elezione alla Camera ed espresso il proprio "rammarico" per la mancata elezione di Francesco Talarico nel collegio di Reggio Calabria, "perché avrebbe potuto rappresentare degnamente - ha commentato - il nostro territorio".

