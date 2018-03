Liberi e Uguali conclude la campagna elettorale a Reggio Calabria

Liberi e Uguali conclude la campagna elettorale per le Politiche 2018 presso il "Piccolo Auditorium Lamberti-Castronuovo" a Reggio Calabria.

Sono intervenuti Nico Stumpo, capolista collegio plurinominale Camera; Giovanni Nucera, Consigliere regionale delegato dalla Giunta Regionale della Calabria; Alex Tripodi, coordinatore provinciale Articolo1-MDP; Filippo Quartuccio candidato collegio plurinominale Camera; Domenica Vinci collegio uninominale Camera Reggio Calabria, Pietro Sergi candidato uninominale per il Senato Reggio Calabria-Palmi.

Presenti anche tutti i candidati di Liberi e Uguali alla Camera e al Senato della Provincia di Reggio Calabria.

Per Giovanni Nucera "LeU è una lista nata per riavvicinare tutti gli elettori di sinistra delusi e che non sanno più chi votare, una lista che raccoglie la voce delle diverse anime della sinistra e che vuole essere un nuovo modello di buona politica, una politica di servizio per i cittadini. Dopo la battaglia che ci ha visto trionfare nella difesa della nostra Costituzione, adesso vogliamo dare rappresentanza e voce a chi non ce l'ha più e a chi è stato marginalizzato in questi ultimi anni, in particolare ai giovani – defraudati del loro futuro a causa di politiche miopi – e ai lavoratori".

Sulla stessa linea Nico Stumpo secondo cui "questa campagna elettorale è stata fatta in un modo completamente diverso rispetto alle nostre esperienze precedenti, una campagna fatta da una squadra e non da singoli candidati". Parola chiave per lo viluppo del Paese il lavoro per i giovani: "Molti giovani, dopo gli studi universitari, tornano in Calabria per motivi economici, e non hanno più prospettive. Questi giovani laureati avrebbero il diritto di dare un contributo al Paese e non di essere sfruttati in lavori dequalificati" – continua Stumpo per il quale "questa è la strada percorsa dal basso e che culminerà il 5 marzo in un nuovo grande soggetto della sinistra".

Per Filippo Quartuccio "il successo di LeU, di fronte a questa precarietà che vive l'Italia, è l'ultima opportunità per la sinistra e per i valori di sinistra di affermarsi. La nostra identità è chiara, un'identità veramente di sinistra, non come quella di altri partiti che si dicono tali ma che hanno portato avanti politiche di centro-destra."

Conclude Alex Tripodi "per il quale questo è l'unico vero voto utile per cambiare il Paese e la Calabria, per far tornare i cittadini protagonisti della vita civile e arginare il pericolo dei populismi".