Zes, D'Ascola: "Promessa realizzata"

"Abbiamo la Zes di Gioia Tauro, l'hanno promessa tutti. Questa volta e' stata mantenuta. Poi c'e' un altro fatto importante legato al tema delle infrastrutture. La Zes e' tale in quanto serve per il porto di Gioia Tauro, ma c'e' anche il completamento della strada statale 106 e la ferrovia della fascia ionica che parte da Reggio Calabria fino alla sibaritide". Cosi' all'agenzia Dire Nico D'Ascola (Cp) candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio maggioritario di Reggio Calabria, impegnato questo pomeriggio nella chiusura della campagna elettorale in citta'.

"Con Resto al Sud abbiamo anche una chiara strategia per il Mezzogiorno d'Italia che non c'e' stata - ha aggiunto D'Ascola - possiamo parlare di meridionalismo e ci rincresce che gli apparenti meridionalisti abbiano portato a Reggio Calabria la Lega. Quello che oggi loro dicono degli immigrati - ha concluso - ieri lo dicevano per i meridionali".