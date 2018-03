Dipendenti Asp di Reggio Calabria senza stipendio, Palmisani (Udc) chiede spiegazioni

"I dipendenti dell'azienda sanitaria di Reggio Calabria non hanno ricevuto lo stipendio. Mi faccio interprete del disagio manifestatomi e domando: come è possibile e per quali ragioni 3000 lavoratori non hanno avuto la dovuta retribuzione?" ha dichiarato l'avvocato Pino Palmisani, vice-segretario regionale UDC, il quale ha proseguito: "per quanto mi consta, tutte le aziende sanitarie calabresi, eccetto quella di Reggio Calabria, hanno tempestivamente provveduto ad effettuare i pagamenti grazie a preventivi accantonamenti stanziati a copertura o ad accordi con istituti bancari al fine di garantire la retribuzione ai dipendenti e alle loro famiglie".

"La domanda sorge spontanea: perché l'azienda sanitaria reggina non ha previsto accantonamenti o altre misure per provvedervi?

Di certo, urge avere chiarezza sulla vicenda.

La superficialità e l' incapacità dei responsabili non devono gravare sulla serenità dei 3000 dipendenti dell'azienda sanitaria di Reggio Calabria".