Siamo rimasti basiti dalla mancata candidatura in Parlamento dell'On. Alessandro Nicolò.

E' quanto afferma l'Assessore del Comune di Condofuri Giuseppe Barreca che stigmatizza quanto avvenuto in occasione della formazione delle liste di Forza Italia.

Un'azione indegna ed incomprensibile escludere il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale- dichiara Giuseppe Barreca- che calpesta inesorabilmente i valori della vita e della politica, ossia coerenza, lealtà, serietà ed onestà, che hanno caratterizzato l'agire politico e la condotta personale, riscontrabili peraltro erga omnes, di un politico che ha servito sempre il partito anche nei momenti più bui, in cui lo stesso veniva da tutti denigrato.

Eppure Brunetta con le sue dichiarazioni affermò che non ci sarebbero state candidature dall'alto e invece, ancora una volta, la provincia di Reggio Calabria mortificata e trattata come vera colonia e quale patrimonio elettorale, premiando catapultati e trasformisti.

Nel caso Nicolò al di là delle appartenenze politiche si parla ovunque con tanto sdegno. E' un esempio che oltre a non qualificare la politica, afferma esattamente una consuetudine che vuole la Calabria ed in particolare la provincia di Reggio Calabria, succube di una partitocrazia che ignora i territori mortificando la dignità di chi li rappresenta.

Esprimo pertanto la mia vicinanza politica e personale all'On. Alessandro Nicolò, anche a nome di tanta gente che per la questione di specie mi ha espresso il proprio dissenso con stupore.