Rosarno (RC), arrestato cittadino extracomunitario per droga

Nel corso del fine settimana appena trascorso, nell'ambito di un servizio straordinariodi controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Tenenza di Rosarno, hanno arrestato in flagranza di reato, Omar Saidy,gambiano 28enne, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti,per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'arresto è avvenuto all'esito di una perquisizione domiciliare effettuata dai Carabinieriall'interno dell'abitazione del cittadino extracomunitario in Via Sandulli a Rosarno, ove i militari hanno trovato – all'interno di una bottiglia di plastica riposta nel water e ricoperta di cumuli di carta igienica – 50 grammi di marjuana e 2 grammi di hashish. La droga, già suddivisa in 14 dosi termosigillate era pronta per essere immessa nel mercato illegale di droga rosarnese.

Per questo motivoil Saidyè stato arrestato in flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a disposizionedell'Autorità Giudiziaria.La droga, invece, è stata sottoposta a sequestro e sarà trasmessa al R.I.S. di Messina per le analisi tossicologiche del caso.