Operazione su contributi pubblici per attestati energetici, perquisizioni anche a Reggio Calabria

La Guardia di Finanza di Torino ha arrestato 6 persone ed eseguito 50 perquisizioni in abitazioni, studi professionali e societa' nelle province di Torino, Milano, Bergamo, Reggio Calabria, Pavia, Roma, Monza-Brianza e Asti, nel corso di un'indagine che, lo scorso 27 ottobre, aveva portato all'arresto di 26 persone, ritenute responsabili di una truffa ai danni dello Stato per oltre 700 milioni, incassando contributi pubblici, riconosciuti per il miglioramento dell'efficienza energetica nazionale, per circa 110 milioni di euro, soldi poi riciclati in Italia e all'estero.

Tra i sei nuovi arrestati figurano anche due commercialisti milanesi, che operavano attraverso societa' italiane, ungheresi e maltesi. Alcuni dei truffatori coinvolti, sarebbero stati a loro volta raggirati dai soggetti ai quali si erano rivolti per riciclare il denaro. In particolare, un commercialista milanese, insieme a un altro soggetto, approfittando della preoccupazione dei "clienti" per possibili controlli, fingendo di conoscere funzionari pubblici, hanno richiesto e ottenuto dagli autori della truffa somme di denaro che sarebbero servite a corrompere le forze dell'ordine. Al raggiro ha preso parte anche un avvocato del foro di Torino, legale di alcuni degli indagati, a sua volta indagato per millantato credito e ricettazione. La somma percepita a fronte dei crediti millantati ammonterebbe a oltre 3 milioni di euro. (AGI)