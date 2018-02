Domani a Reggio Calabria il centro sinistra discute di giovani e innovazione

#UnCaffèPerLeTre è l'iniziativa in programma lunedì 26 febbraio alle 15, presso l'Hotel Excelsior di Reggio Calabria. Un incontro con i giovani calabresi, in un contesto informale e sorseggiando un caffè, per parlare di "Giovani e Innovazione, le proposte del centrosinistra per la Calabria" con i candidati alla Camera e al Senato alle prossime elezioni politiche.

L'appuntamento, promosso in collaborazione con i Giovani Democratici, si pone l'obiettivo di stimolare il confronto ed il dibatto su tematiche inerenti innovazione e creatività, strumenti fondamentali per la crescita del nostro territorio.

Saranno presenti Mario Valente, Segretario Regionale dei Giovani Democratici e candidato alla Camera dei Deputati, Ottavio Amaro, candidato al Senato con il PD, Agostino Chiarello, Candidato al Senato con Insieme, Maria Locanto, candidato al Senato con Civica Popolare e Sergio Stumpo, candidato al Senato con +Europa.

Inoltre ci sarà la partecipazione di Federica Thiene, candidata alla Camera in Veneto con +Europa, ed esperta in tematiche inerenti la cultura e la creazione d'impresa.

L'evento sarà moderato da Marco Schirripa della Direzione Nazionale del Partito Democratico.