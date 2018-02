Altre tre tappe per il tour elettorale di Federica Dieni (M5S)

Continua il tour elettorale della deputata Federica Dieni. La parlamentare 5 stelle, ricandidata nel collegio di Reggio Calabria, domani sarà a Scilla (sala del consiglio comunale, ore 11) per illustrare il programma di governo del M5S. Assieme a lei ci sarà il senatore Mario Michele Giarrusso, che presenterà il suo libro "Il voto di scambio politico-mafioso".

La seconda tappa della giornata sarà a Lazzaro (Centro sociale, ore 17). All'incontro, oltre a Dieni e Giarrusso, parteciperà anche il deputato Paolo Parentela, ricandidato nel listino proporzionale Sud. Alle 19 i portavoce 5 stelle si trasferiranno a Reggio Calabria, in piazza Camagna, per un incontro con la cittadinanza nel corso del quale verranno approfonditi i punti più importanti del programma del Movimento.

Dettagli Creato Venerdì, 23 Febbraio 2018 19:04