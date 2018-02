Aspromonte per quattro giorni capitale del Turismo Ambientale: ad aprile il Meeting Nazionale AIGAE

"Aspromonte per quattro giorni capitale del Turismo Ambientale. Sara' il Parco Nazionale dell'Aspromonte ad ospitare il prossimo Meeting Nazionale, primaverile, delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. Con il Parco c'e' stata subito intesa e siamo felici di poter ritornare nei luoghi in cui le Guide mossero i primi passi ben 25 anni fa. Oggi il Turismo Ambientale in Italia e' in crescita, AIGAE e' in crescita ed interpreta la giusta formula vincente in grado di rispondere ad una domanda fortemente in aumento". Lo ha annunciato oggi, Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, unica associazione di categoria riconosciuta dal MISE ed alla quale sono iscritte piu' di 3500 guide italiane. "Dal 6 all'8 Aprile - ha proseguito Camerlenghi - una tre giorni intensa fatta di conferenze e confronti su tutte le tematiche riguardanti l'ambiente, la valorizzazione del territorio ma ci sara' tanta formazione di qualita'. In Aspromonte si trasferira' tutto il mondo AIGAE con la sua attivita' di aggiornamento e non mancheranno escursioni ed incontri con la stampa. L'Aspromonte e' ormai un vero laboratorio dell'ambiente con una montagna che affascina sempre di piu'. Torneremo con gioia a Gambarie nel comune di Santo Stefano in Aspromonte situato a 1350 metri sul livello del mare ed a 35 Km da Reggio Calabria". Tutti nel cuore del Parco Nazionale dell'Aspromonte.

"E' l'ennesima occasione creata dall'Ente Parco per esaltare l'identita' dell'Aspromonte e promuoverne la conoscenza attraverso una serie di attivita' culturali incentrate sul tema del turismo sostenibile - ha affermato Giuseppe Bombino, Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte - dell'escursionismo e della conservazione della Natura "L'evento - ha proseguito Bombino - coinvolgera' centinaia di Guide Aigae che, giungendo nella nostra Citta' Metropolitana di Reggio Calabria da tutto il territorio nazionale, vivranno, per piu' giorni, l'Aspromonte in tutte le sue espressioni. Sono previsti incontri, dibattiti, seminari ed "uscite sul campo" attraverso cui i partecipanti potranno interpretare e sperimentare i processi di innovazione e di crescita in atto nell'Area Protetta, nonche' i relativi effetti e le connesse ricadute sia in termini culturali, sia economici, sulla Comunita' del Parco". Ben 7 conferenze, 4 escursioni sul territorio aperte alla stampa, proiezioni di filmati con l'arrivo di registi, naturalisti, operatori turistici, mentre le Guide AIGAE approfondiranno una formazione che sara' davvero completa. I temi spazieranno dalla fiscalita' ai social di oggi al turismo sostenibile. Per il Meeting non solo arriveranno le Guide da tutta Italia ma anche i vertici della Federparchi e le massime istituzioni nel campo del Turismo ambientale.