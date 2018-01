Il 18 gennaio alle ore 15 presso l'aula D3 dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria salita Melissari sarà presentato la 4° edizione del Corso e workshop in Europrogettazione avanzato di 32 o 80 ore +stage. Il corso, di carattere tecnico/operativo, è stato ideato per formare la figura di esperto in europrogettazione preparando i candidati alla presentazione delle domande di finanziamento. E' stato istituito dal Dipartimento di eccellenza di Giurisprudenza ed Economia, il CAT-LAB, (il Laboratorio universitario di economia e management delle risorse culturali, ambientali e turistiche) della stessa università "Mediterranea" di R.C e dall' associazione Quality life management. Direttore del corso prof. Michela Mantovani e docente di riferimento avv. Giuliana Barberi.( scadenza bando 2 febbraio 2018 inizio corsi 16 febbraio). Il corso è unico in Italia in quanto la frequenza al corso di 80 ore è considerata titolo valido per l'ammissione a socio ASSOEURO (prima associazione italiana di tutela degli europrogettisti). Dà inoltre diritto a 5 CFEP (Crediti Formativi in EuroProgettazione) validi per l'aggiornamento professionale annuale obbligatorio per i soci ASSOEURO per le fasce B". Il corso offre interessanti possibilità di stage presso Enti/Aziende/Ordini professionali partner. La Metodologia è l'innovativa Esercitazioni pratiche su bandi aperti, lezioni frontali con esperti + stage. I moduli del corso sono stati strutturati in base agli ingenti finanziamenti che la Calabria può attingere per i diversi settori.

1) TURISMO, BENI CULTURALI, AUDIOVISIVO, INDUSTRIE CREATIVE

2) SISTEMA DELLE IMPRESE INCLUSE QUELLE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI

3) SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELLE PERSONE FONDI NAZIONALI E PROGRAMMI EUROPEI PER LE AZIENDE, LA PA E GLI ENTI NO-PROFIT.

4) BENI CONFISCATI

5) SOSTEGNO ALLE P.A

A seguito di convenzioni stipulate con Enti/Aziende/Ordini professionali è possibile partecipare a condizioni economiche agevolate. Confprofessioni siglerà la convenzione durate la conferenza stampa.

Partner : Consiglio Regionale della Calabria, Città Metropolitana di R. C., Fincalabra, Camera di Commercio di R.C, Confprofessioni Calabria, Ordine degli Avvocati di R C., Ordine degli Architetti di R.C, Ordine dei commercialisti e revisori contabili di R.C, ANF Associazione Nazionale Forense, Cisme, Etass, Comitato Calabria Cinetourism.

A rappresentare alla conferenza stampa i partner del corso saranno :

Per gli Enti: Arch. Nicola Irto (Consiglio Regionale) Avv. Riccardo Mauro (Città Metropolitana) Dott. Ninni Tramontana (Camera di Commercio) Fincalabra dott. Antonio Mazzei . Per gli Ordini professionali e Associazioni : Prof. Alberto Panuccio (Avvocati), Arch. Salvatore Vermiglio (Architetti) Dott. Stefano Poeta (Commercialisti e revisori contabili), Avv. Giuseppe Marino (ANF associazione nazionale forense ) Dott.ssa Maria Daniela Rossi (Cisme) Studentessa Irene Agresta (Comitato Calabria Cinetourism) AVV. Giuseppe Pizzi (Quality life Management). Confprofessioni Calabria sarà rappresentata dalla dott.ssa Dominella Quagliata, Ing. Francesco Galluccio, Dr. Antonio Dattola per Confprofessioni. Apriranno la conferenza il Prof. Francesco Manganaro Direttore Dipartimento di Eccellenza di Giurisprudenza ed economia, Prof. Michela Mantovani, Avv. Giuliana Barberi