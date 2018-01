È stato un momento di confronto dedicato al tema dell'identità nazionale rivista alla luce dell'autoconsapevolezza multietnica e multiculturale delle società odierne, quello realizzato il 15 gennaio dai docenti e dagli studenti del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane "Corrado Alvaro" di Palmi.

"Ripensare l'identità nazionale. Il giorno della memoria e dell'iniziativa" è il titolo della conferenza tenuta dalla prof.ssa Rosa Maria Marafioti, organizzatrice dei "Caffè filosofici dell'Alvaro", che nell'Anno Scolastico 2017/2018 hanno come tema portante l'interculturalità e la pace.

La professoressa Marafioti ha ricordato le tappe principali della storia dell'idea di nazione, soffermandosi sui temi delle nazioni "territoriali" e "culturali", della nazione come patria, come individualità naturale, come entità spirituale e come a priori esclusivo. Ha approfondito soprattutto problematiche attuali e importanti per l'autocoscienza dell'uomo contemporaneo, come l'angoscia per l'attentato e l'idea dell'Ebreo in quanto nemico. Ha concluso ricordando che l'appropriarsi del passato è un passo indispensabile a ogni presente, e che l'interpretazione di ciò che è stato deve accadere a partire da una progettualità futura. In tal modo ci si può sottrarre al "peso" degli eventi trascorsi e rendere liberi per un avvenire di dialogo e confronto reciproco.

Il "giorno della memoria" si trasforma così nel "giorno dell'iniziativa", cioè in un progetto che fa tesoro dell'esperienza tragica dei totalitarismi per riconoscere nel volto dell'Altro quello di Me stesso, ossia di un uomo nuovo nato dall'unione delle tre dimensioni temporali e delle civiltà in esse presenti.

La mattinata si è conclusa con un dibattito animato dagli alunni delle quinte classi.