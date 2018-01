Grande successo Sala Conferenze Palazzo Corrado Alvaro stracolma, gente in piedi per il convegno dal titolo " Le proprietà salutiste del Bergamotto di Reggio Calabria e le ricadute socio economiche ed occupazionali sul territorio",promosso e voluto da Biesse Associazione Culturale Bene Sociale Presieduta da Bruna Siviglia Presidente e Fondatrice dell'associazione Biesse .Siviglia afferma: Biesse è un'associazione che guarda al territorio non potevano dunque non guardare ad una eccellenza come il Bergamotto prodotto nella nostra città.

l convegno vuole approfondire tre aspetti importanti dell 'agrume culturale, imprenditoriale e scientifico.

Illustri relatori per questo evento molto atteso in città.la DOTT. Ssa Francesca Leotta componente segreteria provinciale UCI Unione Italiana Coltivatori sponsor dell'iniziativa , L'avv Ezio Pizzi Presidente del Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, il Dott Vincenzo Montemurro Cardiologo Presidio Scillesi d' America" Scilla ASP RC, per le conclusioni il Prof. Franco Romeo Direttore del dipartimento di Cardiologia Università Tor Vergata, Che ha evidenziato tutti i benefici del Bergamotto come inibitore per il colesterolo e per la glicemia. Il Dott Montemurro si è soffermato sui meccanismi che avvengono nel nostro organismo grazie ai benefici dell agrume, due relazioni importantissime quella del luminare Romeo conosciuto in tutto il mondo per i suoi studi scientifici e quella del Dott Montemurro che hanno tenuto alta l'attenzione dell'itera platea.

Appassionato l'intervento dell Avv Ezio Pizzi Presidente del consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria che ha posto l'attenzione su tutto il lavoro svolto nel corso di questi ann,i della fatica ma anche dei tanti risultati ottenuti grazie all'impegno e alle tante battaglie ,oggi finalmente vengono riconosciuti i benefici di questo prodotto tutto nostro.

Moderatrice dei lavori la Dott ssa José Marrara.

Dopo l introduzione della Presidente Biesse Bruna Siviglia, per i saluti istituzionali il Delegato alla Cultura della città Metropolitana che ha patrocinato l'iniziativa Filippo Quartuccio, ecco le sue parole - da quando sono Consigliere metropolitano non hai mai visto tanta gente in questa Sala come oggi. A seguire il Dott. Ninni Tramontana Presidente della Camera di commercio, il Direttore di Banca Italia Dott Antonio Signorello il.vice Presidente Ordine dei Medici Giuseppe Zampogna. Tante inoltre le personalità presenti in sala che da anni si occupano di Bergamotto divenuto ormai simbolo di eccellenza della nostra area ionica reggina dal Prof. Pasquale Amato, Natino Aloi, Il Dott Crispo lo Chef Filippo Cogliandro ,imprenditori e produttori .il grande messaggio venuto fuori dall'incontro tenutosi nella sala conferenze di Palazzo Corrado Alvaro oltre quello del benessere per la salute l'importanza di lavorare per rilanciare sempre più il bergamotto che può creare ricchezza e soprattutto lavoro quello di cui la nostra terra ha maggiore bisogno.