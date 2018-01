Gioia Tauro (RC), madre e figlia arrestate per droga e possesso di armi

Nel pomeriggio di ieri, il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, a seguito di intensificate attività di controllo del territorio volte al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha proceduto all'arresto in flagranza di reato di due donne responsabili, in concorso tra loro, dei reati di detenzione abusiva di arma clandestina e arma bianca, munizioni e detenzione di sostanza stupefacente del tipo cannabis sativa. L'operazione è scaturita da una perquisizione effettuata in via Belvedere di Gioia Tauro presso l'abitazione delle donne, madre e figlia, Graziella De Luca di anni 52 e Rosita Sposato di anni 26 sita. Nell'abitazione, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro hanno rinvenuto e sequestrato 1 busta termosaldata contenente 496 grammi di sostanza stupefacente del tipo cannabis sativa, 1 pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa; 1 caricatore con 4 cartucce calibro 7,65, 1 busta contenente 15 cartucce calibro 7,65 ed 1 coltello di 27cm e con lama ricurva da 15cm.

Lo scorso 3 novembre, il personale del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro ha arrestato un figlio della signora De Luca, Vincenzo Sposato classe 1985 per reati in materia di stupefacenti. Le due arrestate, che annoverano precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sono state condotte presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.