Motta San Giovanni (RC), riprende servizio scuolabus a Lazzaro

"Riprenderà regolarmente lunedì 15 gennaio il servizio Scuolabus nella frazione di Lazzaro, ci scusiamo per il disagio causato involontariamente alle famiglie e continuiamo a lavorare al fianco della dirigente scolastica Teresa Marino per una scuola sempre più accogliente, sempre più efficiente e vicina alle esigenze della comunità".

Dichiara così Carmelita Laganà, assessore comunale con delega alla Pubblica Istruzione, annunciando poi alcune iniziative che a breve modificheranno alcuni servizi.

"L'Amministrazione comunale e gli uffici competenti – aggiunge l'assessore – grazie alla lungimiranza del sindaco Giovanni Verduci e alla sensibilità della dirigente Teresa Marino, hanno consentivo che gli studenti potessero contare fin dal primo giorno su scuole sicure, accoglienti, decorose, pulite, sull'assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente abili, su un puntuale servizio scuolabus e, subito dopo, sul servizio mensa. Ricordo che lo stesso Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, è rimasto piacevolmente colpito dalle strutture, dall'ambiente familiare, dalla serenità e disponibilità dei ragazzi al confronto, segno di una cura didattica educativa di altissimo livello".

"Numerose sono le attività già in corso – aggiunge Laganà - e altre lo saranno a breve. La Giunta comunale ha già dato mandato agli uffici di avviare le procedure per esternalizzare il servizio scuolabus. Il personale, che oggi sta garantendo un servizio eccellente, sarà impiegato in altre mansioni permettendoci così di fare fronte alle carenze di personale e raggiungere risultati importanti anche in altri settori. Oltre al servizio scuolabus stiamo monitorando la fornitura del gasolio per il riscaldamento delle aule e collaborando per un nuovo progetto che vedrà coinvolta tutta la comunità mottese. Nei giorni scorsi siamo stati a Serro Valanidi dove, con il sindaco Giovanni Verduci, la dirigente scolastica Teresa Marino, l'amico Francesco Gullì, l'ing. Giuseppe Mauro e il Comandante della stazione dei Carabinieri di Rosario Valanidi, il maresciallo Antonio Fazio, abbiamo effettuato un sopralluogo presso l'edificio scolastico perché vogliamo che torni a nuova vita, ad essere un punto d'incontro e confronto per tutta la comunità".

"Stiamo sopperendo alle oggettive difficoltà di Bilancio – conclude l'assessore Carmelita Laganà – con l'impegno di tutti e la collaborazione di quanti auspicano il bene per la nostra comunità. Andiamo avanti convinti che solo con il lavoro di squadra potremo affrontare e superare gli ostacoli che incontreremo".