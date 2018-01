Reggio, due giorni all’insegna della birra con Lorenzo “Kuaska” Dabove, massimo esperto in Italia

Ritorna a Reggio Calabria Lorenzo "Kuaska" Dabove, il massimo esperto di birra in Italia.

Un imperdibile doppio appuntamento che vedrà come protagonista la birra di qualità.

Si parte Mercoledì 17 Gennaio da Lievito dove Kuaska terrà una masterclass d'eccezione sulle birre lambic all'interno per percorso Lievito Academy lanciato da Lievito.

Un focus sul lambic, lo "champagne di Bruxelles" arricchito da racconti e aneddoti del più grande conoscitore delle birre a fermentazione spontanea e del Pajottenland, zona dove i lambic vengono prodotti da secoli.

Il giorno successivo, Giovedì 18 Gennaio ci spostiamo al Malto Gradimento, il tempio reggino della birra artigianale di qualità, per la terza edizione del South Beer Day!

Il South Beer Day è l'evento che dal 2012 riunisce al Malto Gradimento di Reggio Calabria il meridione birrario!

Padrino d'eccezione e moderatore dell'evento sarà come sempre Lorenzo Kuaska Dabove affiancato da Francesco Donato.

Per questa edizione saranno 5 i birrifici chiamati a rappresentare 5 regioni del sud Italia.

Ospiti della serata i relativi birrai.

Sicilia: Carmelo Radici (Birrificio Epica)

Calabria: Ferdinando Polito (Birrificio Reggino)

Puglia: Michele Solimando (nuovo progetto presentato in anteprima)

Campania: Giuseppe Schisano (Birrificio Sorrento)

Molise: Angelo Scacco (Birrificio La Fucina)

Due le birre alla spina presentate da ciascun birrificio per un totale di 10 birre.

Toccherà a Kuaska presentare ciascun birraio e raccontarci le birre in degustazione.

Per quanto riguarda il food Malto Gradimento proporrà il lancio di parecchie pietanze in anteprima per la nuova stagione, ma si potrà comunque spaziare all'interno dell'offerta gastronomica consueta del locale.

Così come si potranno scegliere liberamente le birre presenti per l'evento.

Per prenotare entrambi gli eventi si può telefonare allo 0965.813088