Reggio, oggi una giornata di make-up gratuito

Oggi Gg 12 gennaio presso sede LILT di Reggio Calabria si è tenuta la prima giornata di make-up gratuito con l'estetista specializzata Maria Idone e la sponsorizzazione di Naima Profumerie Squillace con kit in regalo per ognuna delle partecipanti! L'incontro è stato un successo di armonia e spensieratezza accompagnato dà sorrisi! Il prossimo incontro si terrà gg 20 Febbraio 2018 ore 10 presso sede Lilt Reggio Calabria. Per prenotare tel: 0965 331563

Creato Venerdì, 12 Gennaio 2018