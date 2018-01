Reggio, il 13 gennaio Cannizzaro illustra la proposta di legge “Strumenti educativi per sottrarre i minori ai rischi del gioco d'azzardo, diretti e derivanti da azioni convulsive patologiche”

Il Capo Gruppo della "Casa delle Libertà" in Consiglio regionale, Francesco Cannizzaro, nel corso di una conferenza stampa convocata per sabato 13 gennaio alle ore 11.00 presso la sala "G. Levato" di Palazzo Campanella, illustrerà una proposta di legge depositata all'Assemblea generale. Il testo normativo, dal titolo "Strumenti educativi per sottrarre i minori ai rischi del gioco d'azzardo, diretti e derivanti da azioni convulsive patologiche", ha la finalità di contrastare la crescente problematica legata al subdolo sistema di diffusione dei "falsi giochi" in utilizzo ai bambini ed ai ragazzi, e, quindi, al fenomeno incontrollato della ludopatia minorile. Alla conferenza parteciperanno il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, dott. Antonio Marziale, ed il dott. Antonino Guarnaccia, consigliere dell'Ordine degli Psicologi della Calabria.

