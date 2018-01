Reggio, il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia premiato come eccellenza nazionale

Nei giorni scorsi si è conclusa la valutazione dei Dipartimenti di eccellenza da parte di una Commissione nazionale del MIUR presieduta dalla professoressa Paola Severino.

La lunga selezione dei Dipartimenti di eccellenza risale alla legge di stabilità per il 2017 che aveva previsto un finanziamento speciale per quei Dipartimenti/Facoltà che avessero conseguito eccellenti risultati nella qualità della ricerca, con un finanziamento quinquennale di 271 milioni di euro.

Il criterio di attribuzione del fondo si basava sulla valutazione dei prodotti della ricerca dei docenti di tutti gli Atenei, compiuta dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Ogni quattro anni, infatti, tutti i docenti universitari debbono inviare a questa Agenzia di valutazione duo o tre dei loro prodotti di ricerca (libri, articoli, saggi, progetti, brevetti ecc.) secondo la loro area disciplinare. Nell'ambito giuridico, il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell'Ateneo aveva già conseguito, nella prima fase della selezione, un ottimo risultato, piazzandosi tra i primi dieci Dipartimenti italiani, avendo ottenuto nei singoli ambiti disciplinari (Diritto costituzionale, privato, amministrativo ecc.) valori superiori a quelli medi nazionali.

Nella seconda fase, appena conclusa, la Commissione del MIUR, tra i Dipartimenti ammessi, ha valutato i migliori progetti finanziabili.

L'esito è stato favorevole per il Dipartimento DiGiEc che ottiene così un finanziamento speciale di oltre cinque milioni di euro per il miglioramento ulteriore della ricerca scientifica, della didattica, dell'organizzazione amministrativa, dei servizi agli studenti

Un riconoscimento per il Dipartimento, per l'Ateneo, per il territorio, soprattutto se si considera che il DiGiEc è l'unico ad essere premiato nell'intero Mezzogiorno.

Un risultato conseguito in sinergia con le Istituzioni, gli ordini professionali, le parti sociali, che sempre hanno accompagnato e condiviso le iniziative del Dipartimento.

Un onore ma anche un impegno a migliorare sempre più la qualità della ricerca e della didattica al servizio di un territorio che sempre più prende coscienza di avere risorse per evitare dannose emigrazioni intellettuali.

Il programma di sviluppo del Dipartimento, finanziato dal MIUR, verrà illustrato in una conferenza stampa lunedì 15 gennaio, alle ore 11, presso il Salone del Dipartimento DiGiEc, Via Campanella, 38. Saranno presenti il Presidente del Consiglio regionale, il Sindaco della Città metropolitana e rappresentanti degli Ordini professionali.